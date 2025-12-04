La espera por el cobro de las pensiones de diciembre vuelve a marcar el cierre de año para millones de jubilados españoles. Con los precios navideños al alza y las celebraciones a la vuelta de la esquina, conocer la fecha exacta del ingreso resulta clave para organizar los gastos.

Como es habitual, los bancos adelantaron el pago y no habrá que esperar a fin de mes para disponer del dinero.

En un escenario donde la Seguridad Social fija el abono para el primer día hábil de enero, las entidades optan por mantener su estrategia comercial y anticipan el depósito. Este mes, las fechas elegidas van del 23 al 26 de diciembre, dependiendo del banco y de las condiciones del cliente.

¿Qué bancos pagan antes de Nochebuena?

Las entidades más madrugadoras serán Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros, que confirmaron el depósito para el 23 de diciembre. Los clientes de estas entidades podrán acceder a su pensión un día antes que la mayoría del sector, sin requisitos adicionales.

El grupo más numeroso mantiene el pago para Nochebuena, el 24 de diciembre. Banco Santander, CaixaBank, Ibercaja, Banco Sabadell y Cajamar acreditarán ese día las prestaciones de la Seguridad Social.

En algunos casos, como Sabadell o Ibercaja, la entidad aplica la regla de anticipar un día cuando el 25 cae en festivo. En otros, como CaixaBank, la fecha del 24 es fija todos los meses, aunque coincida con un festivo.

¿Qué bancos ingresan la pensión en Navidad o después?

Tres entidades realizarán el ingreso el 25 de diciembre, pese al festivo nacional: BBVA, ING y Kutxabank. Todas mantienen su compromiso de pago el día 25 de cada mes, independientemente de que sea festivo o fin de semana.

La única entidad que retrasará el pago será Abanca, que lo trasladará al 26 de diciembre por caer el 25 en festivo. Para acceder a este anticipo, el cliente debe cumplir ciertos requisitos, como evitar reintegros menores a 1000 euros en ventanilla a principios de mes y contar con tarjeta de débito. Quienes no cumplan estos criterios recibirán el ingreso el 31 de diciembre, último día hábil del año.

¿Qué aumento tendrán las pensiones en 2026?

A partir de enero, los pensionistas verán aplicada la subida prevista para 2026. Las contributivas aumentarán alrededor del 2,7%, siguiendo la fórmula de revalorización basada en el IPC promedio anual. De esta forma, se busca mantener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

Las pensiones mínimas y no contributivas tendrán un incremento mayor, superior al 5%, según adelantó el Gobierno. Al tratarse de prestaciones asistenciales financiadas con impuestos, su revalorización no depende del IPC, sino de la decisión del Ejecutivo.