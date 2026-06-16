Amancio Ortega se queda con el imperio más codiciado de América del Norte por 110 millones de euros: tiene 35.210 metros cuadrados

Amancio Ortega vuelve a reforzar su cartera inmobiliaria internacional. Pontegadea, el vehículo inversor del fundador de Inditex, ha adquirido el mayor almacén refrigerado de Lactalis a nivel mundial, ubicado en Oshawa, Ontario.

La operación se cerró por más de 180 millones de dólares canadienses, una cifra superior a los 110 millones de euros al cambio actual. Otras referencias de la operación elevan el importe hasta 187 millones de dólares canadienses, unos 115 millones de euros.

La compra consolida la apuesta de Pontegadea por Canadá y por el segmento logístico, uno de los ejes de crecimiento del grupo en los últimos años . El movimiento llega apenas una semana después de otra adquisición logística en Países Bajos.

Amancio Ortega se queda con el imperio más codiciado de América del Norte por 110 millones de euros: tiene 35.210 metros cuadrados. Fuente: Archivo

Cómo es el almacén de Lactalis que compró Pontegadea

El nuevo activo está situado en el parque empresarial Northwood de Oshawa, en la provincia canadiense de Ontario. El centro fue desarrollado por Broccolini, que se encargó de su diseño, construcción, financiación y gestión posterior.

El almacén se extiende a lo largo de 379.000 pies cuadrados, equivalentes a 35.210 metros cuadrados. Fue inaugurado en 2024 y funciona como el principal centro de distribución de Lactalis en Canadá.

Las instalaciones tienen capacidad para almacenar hasta 60.000 palés en zonas de refrigeración y congelación. Además, incluyen oficinas de dos plantas preparadas para albergar a unos 80 empleados.

El activo está arrendado a Lactalis mediante un contrato a largo plazo, una característica clave para los grandes inversores inmobiliarios que buscan ingresos estables y recurrentes.

Por qué Amancio Ortega apuesta por la logística en Canadá

La compra refuerza el interés de Amancio Ortega por la logística internacional. Tras la pandemia, este tipo de activos ganó protagonismo por el auge del comercio electrónico y la necesidad de mejorar las cadenas de suministro.

En Canadá, Pontegadea ya había comprado una nave alquilada a Amazon en Burnaby, cerca de Vancouver. Esa operación se cerró por unos 200 millones de euros, aunque otras referencias la sitúan cerca de los 260 millones.

El nuevo almacén de Ontario se suma ahora a una cartera canadiense que incluye algunos de los activos más emblemáticos del grupo. Entre ellos figuran Royal Bank Plaza, en Toronto, y The Post, en Vancouver.

Con esta compra, Pontegadea amplía su presencia en uno de los mercados internacionales donde ha cerrado algunas de sus operaciones inmobiliarias más relevantes.

Las grandes inversiones de Pontegadea en Canadá

Canadá se ha convertido en un país clave para el brazo inversor de Amancio Ortega. En 2022, Pontegadea adquirió Royal Bank Plaza, en Toronto, por unos 800 millones.

Más recientemente, el grupo compró el complejo The Post, en Vancouver. La operación fue valorada en torno a 680 millones de euros, aunque otras referencias la sitúan cerca de los 700 millones.

A estos activos se suma ahora el mayor centro logístico refrigerado de Lactalis en Canadá. La operación es considerada una de las mayores adquisiciones industriales cerradas este año en el país.

La estrategia combina oficinas, activos comerciales, inmuebles emblemáticos y plataformas logísticas con inquilinos de primer nivel.

Amancio Ortega se queda con el imperio más codiciado de América del Norte por 110 millones de euros: tiene 35.210 metros cuadrados. Fuente: Archivo

La cartera de Amancio Ortega suma activos en Europa y Norteamérica

El crecimiento de Pontegadea no se limita a Canadá. La firma acaba de comprar un complejo logístico de cerca de 94.000 metros cuadrados en Países Bajos por 132 millones de euros.

Ese activo está situado en Sevenum y cuenta entre sus inquilinos con Tommy Hilfiger y Calvin Klein, marcas pertenecientes al grupo PVH.

Además, la compañía mantiene abiertas otras operaciones de relevancia en Europa. Entre ellas figura la posible adquisición del complejo de oficinas Capital 8, en París, valorado en torno a 850 millones de euros.

También explora la compra del Hotel Steigenberger de Hamburgo, un establecimiento de cinco estrellas y 235 habitaciones actualmente en manos del fondo alemán Union Investment.

Qué activos forman parte del imperio inmobiliario de Amancio Ortega

La cartera de Pontegadea incluye algunos de los inmuebles más reconocidos de Europa y Norteamérica. Entre ellos aparecen la Torre Picasso de Madrid, Torre Foster, Devonshire House en Londres y Troy Block en Seattle.

También figuran Royal Bank Plaza, The Post, Gran Vía 32, SouthEast Financial Center de Miami y Pacific Place en San Francisco.

Según la información aportada, la cartera inmobiliaria del grupo supera los 21.000 millones de euros. Otras referencias incluidas en los datos elevan los activos distribuidos por el mundo por encima de los 121.000 millones de euros.

Desde la salida a Bolsa de Inditex en 2001, Amancio Ortega ha destinado más de 20.000 millones de euros a la compra de inmuebles, según datos recopilados por Forbes.