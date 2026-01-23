El avistamiento de un águila harpía en la selva misionera, tras 20 años sin registros, reaviva la alerta sobre la conservación de esta especie amenazada.

España hace historia con el nacimiento de este animal en riesgo de extinción: llevan 20 años luchando por su conservación

El registro de especies amenazadas suele llegar envuelto en silencio y paciencia. En la selva misionera, ese esfuerzo acaba de dar frutos con una imagen que no se conseguía desde hacía más de dos décadas. Un ejemplar juvenil de águila harpía, una de las aves rapaces más poderosas de Sudamérica, fue observado por investigadores argentinos en un hallazgo que marca un punto de inflexión para la conservación regional.

El avistamiento, fechado en agosto de 2024, confirma que la especie aún sobrevive en el noreste argentino. El águila harpía, depredador tope que se alimenta principalmente de mamíferos, cumple un rol clave en el equilibrio de los ecosistemas selváticos. Su reaparición no solo tiene valor científico, sino que vuelve a poner el foco sobre la urgencia de preservar los últimos remanentes de bosque nativo.

Por qué el avistamiento del águila harpía es un hallazgo clave

El águila harpía no era registrada en la región desde hacía más de 20 años. Su ausencia prolongada había alimentado la preocupación de especialistas y conservacionistas, que advertían sobre el deterioro del hábitat y la presión humana sobre la selva.

La observación de un ejemplar joven refuerza la hipótesis de que aún existe una población activa en la zona. Al tratarse de una especie extremadamente sensible a los cambios ambientales, su presencia funciona como un indicador directo del estado de salud del ecosistema. Allí donde sobrevive el águila harpía, el bosque mantiene una compleja red de vida asociada.

El hallazgo también aporta información valiosa sobre la reproducción y el ciclo vital de la especie en Argentina, un dato escaso debido a la dificultad de observarla en libertad.

Cómo lograron los investigadores encontrar al ave tras dos décadas sin registros

La localización del ejemplar fue posible gracias al trabajo sostenido de los investigadores Manuel Encabo y Sergio Moya, quienes llevan más de 20 años recorriendo áreas protegidas del norte argentino. Su conocimiento del territorio y de los hábitos del ave fue decisivo para concretar el avistamiento.

Durante ese tiempo, utilizaron técnicas como cámaras de largo alcance, monitoreo acústico y observación indirecta de señales en el entorno. La selva misionera, con más de 240.000 hectáreas de bosque denso, representa un desafío enorme para cualquier tarea de seguimiento de fauna.

Las águilas harpías, además, son aves esquivas que suelen desplazarse a baja altura entre las copas de los árboles. Esa combinación de territorio extenso y comportamiento reservado explica por qué el hallazgo no fue fruto del azar, sino de una investigación paciente y sistemática.

Por qué el águila harpía está en peligro de extinción en Sudamérica

Considerada una de las aves más fuertes y poderosas del planeta, el águila harpía enfrenta múltiples amenazas. La pérdida de su hábitat natural, producto de la deforestación y el avance de la frontera agrícola, ha reducido drásticamente sus áreas de reproducción.

A esto se suma la caza furtiva, que persiste pese a la protección legal de la especie. Con una dieta basada en mamíferos como monos y perezosos, el ave necesita grandes extensiones de selva continua para sobrevivir, algo cada vez más escaso en la región.

La reaparición de esta ave emblemática de Sudamérica refuerza la urgencia de proteger los bosques nativos donde aún sobrevive. Wikimedia Commons

El descenso de su población convierte cada nuevo registro en una señal de alerta y, al mismo tiempo, en una oportunidad. La imagen capturada en Misiones no solo documenta la supervivencia de la especie, sino que refuerza la necesidad de políticas activas de conservación para evitar su desaparición definitiva.

La reaparición del águila harpía en la selva misionera recuerda que la biodiversidad aún resiste, pero también que su futuro depende de decisiones urgentes para proteger los ecosistemas que la sostienen.