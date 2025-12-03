De todas las monedas actuales en el mercado, el dólar es uno de los que tiene mayor relevancia en el comercio internacional y las finanzas globales. Su estabilidad, liquidez y el tamaño de la economía estadounidense lo han posicionado como una moneda fundamental para el sistema financiero mundial.

Aunque el dólar ha sido la moneda predominante en los mercados, varios países han comenzado a tomar medidas drásticas para reducir su dependencia de la divisa estadounidense: desde prohibiciones directas hasta restricciones en transacciones financieras y comerciales.

Muchos países han optado por proteger sus economías de la influencia de las políticas estadounidenses. ¿Cuáles son?

Esta medida responde, en gran parte, al deseo de proteger sus economías de la influencia de las políticas estadounidenses y de fomentar el uso de sus propias monedas nacionales o de otras alternativas.

A continuación, analizamos la situación en Irán, Corea del Norte, Bangladesh y Myanmar, naciones que han optado por restringir o eliminar el uso de la moneda estadounidense en sus economías .

Irán

En enero de 2015, la República Islá­mica de Irán definió que se dejaba de usar el dólar estadounidense para las transacciones internacionales: “A partir de ahora los contratos de comercio exterior se realizarán con otras divisas, como el yuan, el euro, la lira turca, el rublo ruso y el won de Corea del Sur “, informó el Banco Central de Irán.

De acuerdo con el vicedirector de la entidad, Gholamali Kamyab, los dirigentes iraníes buscaban concertar acuerdos monetarios bilaterales con varios países sobre el uso de sus respectivas divisas. Dichos acuerdos contribuirían al desarrollo de todo tipo de operaciones comerciales, sin la participación de la divisa de Estados Unidos.

Corea del Norte

En mayo de 2020, Radio Free Asia informó que Corea del Norte había prohibido el uso de moneda extranjera en los mercados locales: “el Comité Central -del Partido de los Trabajadores de Corea- emitió la orden a fines de abril, prohibiendo todas las transacciones en dólares en redes comerciales y mercados a partir de mayo, exigiendo que usemos únicamente moneda norcoreana".

Desde entonces, el régimen defiende únicamente el uso exclusivo del won norcoreano para todas las transacciones dentro del país . Esta política responde a un control económico más amplio que busca mantener la estabilidad del régimen y minimizar la influencia extranjera en su economía.

Bangladesh

Según un reporte de la agencia de noticias Xinhua, el 12 de julio de 2023 Bangladesh lanzó una iniciativa para reducir la dependencia del dólar y permitir transacciones comerciales en yuan y rupia india . En este aspecto, el Bangladesh Bank emitió una resolución para que los bancos comerciales mantengan cuentas en yuan para liquidaciones comerciales.

Aunque el dólar sigue siendo utilizado en este país, la tendencia apunta hacia un cambio estructural en la políticade comercio monetario, por lo que ya no es el único canal permitido ni el más incentivado para el comercio con China.

Myanmar

En junio de 2023,The Irrawaddy reportó que el régimen militar prohibió el uso del dólar en el comercio fronterizo con China para obligar a que todas las transacciones de exportación se recibieran en yuanes : “A partir del 1 de junio, todos los ingresos de exportación se reciben en yuanes, no en dólares“, declaró un comerciante fronterizo de Muse, en el estado de Shan.

Aunque no hubo una eliminación total de la divisa estadounidense, Myanmar ha enfrentado sanciones económicas que han limitado su acceso al sistema financiero internacional.