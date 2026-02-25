Cataluña ha aprobado la subida de la tasa turística y la medida se aplicará desde el 1 de abril. El Parlament ha dado luz verde al incremento del impuesto con el objetivo de aumentar la recaudación y modificar el recargo municipal. El proyecto de ley de la subida de la tasa turística se ha aprobado con los votos a favor del PSC, ERC y Comuns, mientras que la CUP se ha abstenido y el resto de formaciones han votado en contra. Con esta decisión, la tasa turística cambia de forma relevante tanto en Barcelona como en el resto del territorio. Con esta subida, se espera pasar de 100 a 200 millones de euros anuales recaudados. La nueva tasa turística también establece nuevos criterios de distribución de los ingresos obtenidos. La tasa turística en Barcelona se duplicará en la mayoría de casos. Además de la subida que cobra la Generalitat, el texto permite que el Ayuntamiento de Barcelona incremente de 4 a 8 euros el recargo municipal. Con este incremento, la parte de la tasa turística que cobra la Generalitat pasará de 3,5 a 7 euros la noche para los turistas que se hospedan en hoteles de cinco estrellas de Barcelona; de 1,7 a 3,4 euros por noche en hoteles de cuatro estrellas; de 2,25 a 4,5 euros por pernoctación en vivienda de uso turístico y de 1 a 2 euros por noche en cualquier otro establecimiento. Además, en Barcelona está previsto que el recargo municipal suba un euro anualmente hasta 2029, cuando alcanzará el importe máximo de 8 euros. De este modo, un turista que se hospede en un hotel de cinco estrellas de la capital catalana podría llegar a pagar 15 euros por noche por la tasa turística. En el resto de Cataluña, la subida de la tasa turística será progresiva. Del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027 el incremento será del 50%, pasando de 3 a 4,5 euros la noche en los hoteles de cinco estrellas. En los albergues del resto de Cataluña la subida será de 40 céntimos, hasta llegar al euro por noche. Además, el nuevo recargo municipal para los ayuntamientos que no son el de Barcelona será flexible y permitirá cobrar importes diferentes según el código postal y según la temporada turística. El texto establece que un 25% de la tasa turística se destinará a políticas de vivienda y el 75% restante irá al Fondo para el Fomento del Turismo, para proteger y mejorar recursos turísticos, facilitar el turismo a colectivos con más dificultades o promover la desestacionalización. Desde el PSC, la diputada Susana Martínez ha defendido el sector turístico, pero ha subrayado que genera impactos negativos y ha argumentado que “es de sentido común que quien los usa intensamente contribuya a su sustento”. Por su parte, el portavoz de Comuns, David Cid, ha remarcado que “nunca había habido tanto turismo como ahora” y ha defendido que los visitantes “contribuyan” a sufragar los servicios que usan. En contra de la subida, desde Junts se ha señalado que se ha realizado “al dictado de las izquierdas más extremas y populistas” y que “demoniza al turismo para tapar otras incapacidades” del Govern.