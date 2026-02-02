La demanda de energía en España del martes marcó hasta los 11.704.647 MWh con respecto a los 11.344.310 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 13.88 euros a 33.57 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 3 de febrero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 127,5 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 127.5 euros De 20:00 a 21:00 121.86 euros De 9:00 a 10:00 111.89 euros De 8:00 a 9:00 110.88 euros De 21:00 a 22:00 105.0 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 3 de febrero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 1:00 a 2:00 de la madrugada, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 1:00 a 2:00 0.0 euros De 2:00 a 3:00 0.0 euros De 3:00 a 4:00 0.0 euros De 4:00 a 5:00 0.0 euros De 5:00 a 6:00 0.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 0.16 De 1:00 a 2:00 0.0 De 2:00 a 3:00 0.0 De 3:00 a 4:00 0.0 De 4:00 a 5:00 0.0 De 5:00 a 6:00 0.0 De 6:00 a 7:00 0.92 De 7:00 a 8:00 33.83 De 8:00 a 9:00 110.88 De 9:00 a 10:00 111.89 De 10:00 a 11:00 35.8 De 11:00 a 12:00 3.78 De 12:00 a 13:00 0.91 De 13:00 a 14:00 0.91 De 14:00 a 15:00 0.57 De 15:00 a 16:00 0.91 De 16:00 a 17:00 1.03 De 17:00 a 18:00 7.97 De 18:00 a 19:00 55.0 De 19:00 a 20:00 127.5 De 20:00 a 21:00 121.86 De 21:00 a 22:00 105.0 De 22:00 a 23:00 65.0 De 23:00 a 24:00 21.65

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?