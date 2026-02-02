En esta noticia
La demanda de energía en España del martes marcó hasta los 11.704.647 MWh con respecto a los 11.344.310 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 13.88 euros a 33.57 euros el MWh.
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 3 de febrero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 127,5 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|127.5 euros
|De 20:00 a 21:00
|121.86 euros
|De 9:00 a 10:00
|111.89 euros
|De 8:00 a 9:00
|110.88 euros
|De 21:00 a 22:00
|105.0 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 3 de febrero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 1:00 a 2:00 de la madrugada, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 1:00 a 2:00
|0.0 euros
|De 2:00 a 3:00
|0.0 euros
|De 3:00 a 4:00
|0.0 euros
|De 4:00 a 5:00
|0.0 euros
|De 5:00 a 6:00
|0.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|0.16
|De 1:00 a 2:00
|0.0
|De 2:00 a 3:00
|0.0
|De 3:00 a 4:00
|0.0
|De 4:00 a 5:00
|0.0
|De 5:00 a 6:00
|0.0
|De 6:00 a 7:00
|0.92
|De 7:00 a 8:00
|33.83
|De 8:00 a 9:00
|110.88
|De 9:00 a 10:00
|111.89
|De 10:00 a 11:00
|35.8
|De 11:00 a 12:00
|3.78
|De 12:00 a 13:00
|0.91
|De 13:00 a 14:00
|0.91
|De 14:00 a 15:00
|0.57
|De 15:00 a 16:00
|0.91
|De 16:00 a 17:00
|1.03
|De 17:00 a 18:00
|7.97
|De 18:00 a 19:00
|55.0
|De 19:00 a 20:00
|127.5
|De 20:00 a 21:00
|121.86
|De 21:00 a 22:00
|105.0
|De 22:00 a 23:00
|65.0
|De 23:00 a 24:00
|21.65
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las dormitorios cuando no las estés utilizando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.