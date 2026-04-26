Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que las estrellas tienen reservado a tu signo hoy, domingo 26 de abril? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos. En los próximos días, los astros apuntan a cambios que podrían beneficiarte mucho si eliges con acierto. Te llegará una propuesta muy atractiva, aunque con ciertos riesgos. Tómate el tiempo necesario antes de responder. Tauro, hoy en el trabajo notarás cambios que pueden beneficiarte si actúas con serenidad. Te plantearán una propuesta tan atractiva como desafiante. Tómate tu tiempo antes de responder y mide bien los riesgos. Pide claridad y decide solo cuando te sientas seguro. Hoy, Tauro puede esperar un día lleno de sorpresas en el amor. Las energías cósmicas sugieren que una conexión especial podría florecer, especialmente si se abre a nuevas experiencias y se deja llevar por la intuición. En cuanto a la compatibilidad, Tauro se lleva muy bien con Virgo. Ambos signos comparten valores similares y una apreciación por la estabilidad, lo que puede llevar a una relación sólida y duradera. Las personas nacidas bajo el signo de Tauro son conocidas por su determinación y tenacidad. Su enfoque práctico y realista les permite enfrentar los desafíos con calma y paciencia, lo que les convierte en individuos confiables y estables. Además, suelen ser muy leales a sus seres queridos, valorando las relaciones duraderas y significativas. La sensualidad y el amor por la belleza son características distintivas de Tauro. Disfrutan de los placeres de la vida, como la buena comida, la música y el arte, lo que les lleva a buscar la comodidad y la armonía en su entorno. Su naturaleza terrosa les proporciona una conexión profunda con la naturaleza y un deseo de disfrutar de lo tangible. No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Tauro. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que cuentes con un día maravilloso. Tómate tu tiempo antes de aceptar cualquier propuesta. Analiza con objetividad los riesgos y beneficios y marca límites claros. Contrasta tu intuición con el consejo de alguien de confianza antes de decidir.