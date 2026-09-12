En esta noticia
El precio medio de la luz para el domingo, 13 de septiembre de 2026 en España será de 121.39 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 263 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 13 de septiembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 233,83 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|233.83 euros
|De 21:00 a 22:00
|232.37 euros
|De 22:00 a 23:00
|227.46 euros
|De 23:00 a 24:00
|210.59 euros
|De 0:00 a 1:00
|200.75 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 13 de septiembre?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -0,32 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|-0.32 euros
|De 11:00 a 12:00
|-0.14 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.01 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.01 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|200.75
|De 1:00 a 2:00
|194.27
|De 2:00 a 3:00
|192.36
|De 3:00 a 4:00
|180.95
|De 4:00 a 5:00
|170.83
|De 5:00 a 6:00
|180.95
|De 6:00 a 7:00
|187.02
|De 7:00 a 8:00
|190.23
|De 8:00 a 9:00
|164.61
|De 9:00 a 10:00
|77.58
|De 10:00 a 11:00
|0.32
|De 11:00 a 12:00
|-0.14
|De 12:00 a 13:00
|-0.32
|De 13:00 a 14:00
|-0.01
|De 14:00 a 15:00
|-0.01
|De 15:00 a 16:00
|-0.01
|De 16:00 a 17:00
|-0.0
|De 17:00 a 18:00
|0.48
|De 18:00 a 19:00
|77.78
|De 19:00 a 20:00
|191.49
|De 20:00 a 21:00
|233.83
|De 21:00 a 22:00
|232.37
|De 22:00 a 23:00
|227.46
|De 23:00 a 24:00
|210.59
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para utilizar la luz diurna y minimizar la necesidad de encender las luces.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.
Contenido generado por inteligencia artificial.