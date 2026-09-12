El precio medio de la luz para el domingo, 13 de septiembre de 2026 en España será de 121.39 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 263 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 13 de septiembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 233,83 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 233.83 euros De 21:00 a 22:00 232.37 euros De 22:00 a 23:00 227.46 euros De 23:00 a 24:00 210.59 euros De 0:00 a 1:00 200.75 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 13 de septiembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -0,32 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 -0.32 euros De 11:00 a 12:00 -0.14 euros De 13:00 a 14:00 -0.01 euros De 14:00 a 15:00 -0.01 euros De 15:00 a 16:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 200.75 De 1:00 a 2:00 194.27 De 2:00 a 3:00 192.36 De 3:00 a 4:00 180.95 De 4:00 a 5:00 170.83 De 5:00 a 6:00 180.95 De 6:00 a 7:00 187.02 De 7:00 a 8:00 190.23 De 8:00 a 9:00 164.61 De 9:00 a 10:00 77.58 De 10:00 a 11:00 0.32 De 11:00 a 12:00 -0.14 De 12:00 a 13:00 -0.32 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.01 De 15:00 a 16:00 -0.01 De 16:00 a 17:00 -0.0 De 17:00 a 18:00 0.48 De 18:00 a 19:00 77.78 De 19:00 a 20:00 191.49 De 20:00 a 21:00 233.83 De 21:00 a 22:00 232.37 De 22:00 a 23:00 227.46 De 23:00 a 24:00 210.59

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para utilizar la luz diurna y minimizar la necesidad de encender las luces.

Aplica bombillas LED , ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.

Contenido generado por inteligencia artificial.