En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este viernes, 9 de enero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,45 euros. El valor de apertura refleja una variación del -627,86427 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución moderada en su cotización, con un cambio reciente del -0.22% en la última semana, lo que sugiere una estabilidad relativa en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se evidencia una variación del -2.04%, indicando que, a pesar de su popularidad, Ripple ha enfrentado desafíos en su rentabilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 99.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 63.16%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.