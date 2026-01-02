En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este viernes, 2 de enero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,34 euros, cifra que refleja una variación del 5,93% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores en esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 7.59% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés y la demanda por esta moneda digital. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca una variación negativa del -5.87% en el último año, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 45.26%, lo que es menor que la volatilidad anual del 63.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.