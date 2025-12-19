En esta noticia
Este viernes, 19 de diciembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,23 euros. El valor de apertura refleja una variación del -358,0704 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.
El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.
Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.
La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -3.97% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido del -2.05%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, su rendimiento anual se mantiene relativamente estable. Esta combinación de resultados sugiere que Ripple enfrenta desafíos en el mercado, pero su rentabilidad a largo plazo podría ser más resiliente.
¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?
La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 57.34%, lo que es menor que la volatilidad anual del 78.06%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.