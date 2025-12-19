En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,23 euros. El valor de apertura refleja una variación del -358,0704 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -3.97% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido del -2.05%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, su rendimiento anual se mantiene relativamente estable. Esta combinación de resultados sugiere que Ripple enfrenta desafíos en el mercado, pero su rentabilidad a largo plazo podría ser más resiliente.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 57.34%, lo que es menor que la volatilidad anual del 78.06%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.