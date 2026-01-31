En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 31 de enero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,85 euros, cifra que refleja una variación del -10,1% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -17.96%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. Además, en el último año, la variación en su cotización ha sido del -28.46%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial en el ámbito de las transacciones financieras, ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 75.34%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 63.27%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,9 euros.