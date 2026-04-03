Galicia esconde rincones que parecen sacados de un cuento, y uno de ellos es Pazos de Arenteiro, una pequeña aldea ubicada en la provincia de Ourense, en pleno corazón del municipio de Boborás. Estepequeño núcleo rural enamora por su belleza, sus puentes medievales y su valor histórico-cultural. Pazos de Arenteiro es una de las aldeas para quienes desean descubrir el lado más auténtico de Galicia, lejos del turismo masivo y en contacto directo con la naturaleza. San Salvador de Pazos de Arenteiro, más conocida simplemente como Pazos de Arenteiro, es una parroquia situada en la provincia de Ourense que forma parte del municipio de Boborás, dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia. Con solo 117 habitantes, este destino destaca por su entorno natural privilegiado, enmarcado por montañas verdes y la cercanía del río Avia, lo que lo convierte en un refugio ideal para quienes buscan tranquilidad, paisajes y un ritmo de vida pausado. La parroquia incluye distintas entidades como O Igrexario, Figueiredo, O Pazo, Requeixo y A Vila. Todas ellas comparten un entorno paisajístico excepcional, rodeadas de montañas que aportan una sensación de aislamiento y paz muy apreciada por los visitantes. Además, la zona conserva un conjunto arquitectónico de gran valor, con casas señoriales, iglesias históricas y puentes de época que invitan a descubrir la historia local a través de cada rincón. Además de disfrutar del paisaje y el silencio característico del entorno, Pazos de Arenteiro ofrece varias actividades ideales para los amantes del aire libre y la vida rural. Estas son algunas propuestas para aprovechar al máximo una visita a esta aldea gallega: Realizar la ruta al Pozo dos Fumes, un sendero de 1,2 kilómetros que comienza en el primer puente y sigue el curso del río hasta su unión con el Avia.Explorar el bosque de Ribera, con abundante vegetación donde destacan alisos, robles y castaños.Recorrer el conjunto histórico, donde sobresalen los puentes medievales, las casas solariegas y las iglesias centenarias.Disfrutar del turismo slow, aprovechando la serenidad del paisaje para leer, descansar o simplemente contemplar el entorno. Para quienes parten desde Santiago de Compostela, la forma más cómoda y rápida de llegar a Pazos de Arenteiro es por carretera. La distancia total es de entre 85 y 95 kilómetros, lo que se traduce en aproximadamente una hora y quince minutos de viaje en coche. La ruta recomendada comienza por la Autovía Lalín-Santiago (AG-53) y luego continúa por la autopista AP-53, dirección Ourense. Una vez en las proximidades del municipio de Boborás, basta con seguir las indicaciones hacia Pazos de Arenteiro, donde el paisaje cambia por completo y da la bienvenida a una Galicia más auténtica, serena y profundamente natural.