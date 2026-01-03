En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este sábado, 3 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 2,34 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,58% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 7.72% en la última semana, lo que sugiere un interés renovado por parte de los inversores. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca una variación negativa del -5.6% en el último año, lo que indica que, a pesar de las recientes ganancias, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor general durante este período.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 48.30%, lo que es menor que la volatilidad anual del 62.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.