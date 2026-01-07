En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este miércoles, 7 de enero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,57 euros, cifra que refleja una variación del -4,8% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha mostrado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 9.15% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés y la demanda por esta moneda digital. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, la variación del 3.07% en el último año indica que, a pesar de la volatilidad a corto plazo, su rentabilidad ha sido relativamente moderada, reflejando un comportamiento más estable en comparación con otras criptomonedas más volátiles.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 89.66%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 63.20%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.