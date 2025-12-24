En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este miércoles, 24 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,2 euros, cifra que refleja una variación del -0,27% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Ripple están en aumento.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Freepik).

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -1.74% en la última semana, lo que refleja una ligera caída en su valor a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del -6.59%, indicando una tendencia a la baja en su rentabilidad general. Estos datos sugieren que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, Ripple enfrenta desafíos que han afectado su estabilidad y crecimiento en el tiempo.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 34.29%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 76.36%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.