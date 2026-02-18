Este miércoles, 18 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,72 euros, cifra que refleja una variación del -1,31% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 3.22% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama anual, se evidencia una variación negativa del -33.62%, lo que indica que, a pesar de la reciente mejora, la rentabilidad de Ripple ha sido considerablemente afectada en el último año. Esta dualidad en su desempeño resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 39.80%, lo que es menor que la volatilidad anual del 64.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.