Este miércoles, 15 de abril de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 65,12 euros. El valor de apertura refleja una variación del 213,38556 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés por Litecoin está en aumento. La tendencia sugiere un posible crecimiento en la demanda y confianza en el Litecoin como activo. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 1.33% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una significativa caída del -52.86%, lo que refleja un contexto de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas. Esta combinación de resultados resalta tanto la incertidumbre como las oportunidades que pueden surgir en el futuro para los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 26.02%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.