Este miércoles, 15 de abril de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,63 euros, cifra que refleja una variación del 1,66% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.72% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca una variación negativa del -52.97%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, la rentabilidad general ha sido desfavorable para los inversores en el largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 30.71%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.93%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.