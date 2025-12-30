En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 30 de diciembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,21 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores en esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.19% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -13.43%, indicando que, a pesar de la reciente alza, la rentabilidad general ha sido desfavorable en el periodo anual.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 14.47%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.17%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.