Este martes, 23 de diciembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,22 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 4.57% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca una variación negativa del -6.27% en el último año, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 39.60%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 76.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.