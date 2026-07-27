En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este lunes, 27 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 73.461,86 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,39% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una estabilidad en su valor. Esto indica que el interés por el Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene constante.

En la última semana, Bitcoin cayó un -2.54% y en el último año acumula una variación del -31.33%, lo que evidencia una evolución bajista y una rentabilidad negativa en ambos horizontes temporales; estos descensos sugieren persistencia de presión vendedora y un entorno de elevada volatilidad que ha deteriorado el rendimiento para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 21.29%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 35.51%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.