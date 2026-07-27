En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este lunes, 27 de julio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 244,97 euros, cifra que refleja una variación del -0,9% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 superior a 0.

Esto sugiere que la demanda ha incrementado, lo que podría ser indicativo de un mayor interés en esta criptomoneda.

Bitcoin Cash ha mostrado una evolución desfavorable: en la última semana cayó un -2.34% y en el último año acumula un -57%, lo que evidencia una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión a largo plazo, con alta volatilidad y riesgo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, que es del 32.29%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 54.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.