La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este lunes, 27 de abril de 2026 en España es de 64,91 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,56%. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto implica que su valor ha aumentado de manera consistente. Este comportamiento sugiere una recuperación del mercado y un posible aumento en la confianza de los inversores. En la última semana, Litecoin ha registrado un leve retroceso del -0.53%, mientras que en el último año acumula una caída del -52.89%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad negativa en el periodo anual, con pérdidas significativas para quienes mantuvieron la posición durante dicho período. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 11.77 %, es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.43 %, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.