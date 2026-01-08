En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este jueves, 8 de enero de 2026 en España es de 2,5 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,19%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría indicar un posible crecimiento en su valor a corto plazo.

La criptomoneda Ripple ha mostrado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 6.18% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, su variación en el último año ha sido del -0.19%, indicando que, a pesar de la reciente alza, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor general durante el periodo anual.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 91.54%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 63.21%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.