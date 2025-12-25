En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este jueves, 25 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,2 euros, cifra que refleja una variación del 0,31% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Freepik).

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -1.55% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del -6.5%, indicando que, a pesar de algunos momentos de estabilidad, la rentabilidad general ha sido negativa. Esto sugiere que los inversores deben ser cautelosos y considerar factores externos que puedan influir en su desempeño futuro.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 7.01%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 76.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.