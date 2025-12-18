En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,18 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,56% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -7.77% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, la variación positiva del 1.01% sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ripple ha mantenido una estabilidad relativa en su valor a largo plazo, lo que puede ser atractivo para los inversores que buscan rentabilidad sostenida.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 32.41%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 77.93%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.