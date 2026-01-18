En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este domingo, 18 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 2,38 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,88% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. La tendencia sugiere un crecimiento sostenido en el valor del Ripple en comparación con el euro.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución negativa en su cotización, con una disminución del -5.73% en la última semana y un descenso del -10.33% en el último año. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado de las criptomonedas, Ripple enfrenta desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores en el corto y largo plazo.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 43.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 62.45%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.