En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este viernes, 9 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 94,54 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,35% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estos activos.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del -1.84% en la última semana, lo que sugiere una ligera caída en su valor a corto plazo. A lo largo del último año, la variación ha sido del -4.9%, indicando una tendencia a la baja en su rentabilidad general. Estos datos reflejan un entorno desafiante para Litecoin, que enfrenta presiones en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 24.04%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 66.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 93,8 euros.