La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este viernes, 2 de enero de 2026 en España es de 95,58 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,91%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 5.55% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca una variación negativa del -2.64% en el último año, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la rentabilidad general de Litecoin ha sido desfavorable en el contexto anual.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 38.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 67.86%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 95,6 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 93,8 euros.