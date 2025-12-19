En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este viernes, 19 de diciembre de 2025 en España es de 90,2 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 3,41%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -2.72% en la última semana, lo que sugiere cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca un crecimiento del 5.14% en el último año, lo que indica una tendencia positiva en su rentabilidad a pesar de las fluctuaciones recientes.

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 44.15%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 72.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.