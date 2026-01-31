Este sábado, 31 de enero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 69,02 euros. El valor de apertura refleja una variación del -504,6137 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.
El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y divisas.
La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -16.54%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. Además, en el último año, la variación en su cotización ha sido del -35.7%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial como activo digital, ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores.
¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?
La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 76.25%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 65.41%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.
Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 69 euros.