En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este sábado, 31 de enero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 69,02 euros. El valor de apertura refleja una variación del -504,6137 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -16.54%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. Además, en el último año, la variación en su cotización ha sido del -35.7%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial como activo digital, ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 76.25%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 65.41%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 69 euros.