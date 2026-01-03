En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este sábado, 3 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 96,2 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,05% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento.

Esta tendencia sugiere un posible crecimiento en el valor de Litecoin, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 4.39% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se evidencia una variación negativa del -2%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la tendencia general ha sido de estancamiento o caída en su valor. Esta dualidad en su comportamiento resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis constante para evaluar su rentabilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 36.34%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 67.87%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 96,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 93,8 euros.