Este miércoles, 7 de enero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 95,56 euros, cifra que refleja una variación del -2,83% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como activo, lo que podría estar impulsando su valor frente al euro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución moderada en su cotización, con un cambio reciente del -0.62% en la última semana, lo que sugiere una ligera caída en su valor. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se destaca una variación positiva del 0.46%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Litecoin ha mantenido una tendencia de crecimiento más estable en el largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 26.32%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 66.38%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 93,8 euros.