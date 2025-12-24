En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este miércoles, 24 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 89,34 euros, cifra que refleja una variación del -1,3% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como inversión, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Freepik).

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve descenso del -1.7% en la última semana, lo que sugiere cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento anual, se destaca un crecimiento del 6.45%, lo que indica una tendencia positiva en su valor a lo largo del año. Esta combinación de resultados refleja tanto los desafíos del mercado en el corto plazo como la capacidad de Litecoin para mantener una rentabilidad moderada en el largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 28.25%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 71.90%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.