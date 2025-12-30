En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este martes, 30 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 91,97 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,2% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como inversión, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 3.03% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se evidencia una variación negativa del -4.23%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la rentabilidad general de Litecoin ha sido desfavorable en el largo plazo.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 12.71%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 67.99%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.