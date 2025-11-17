En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este lunes, 17 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 109,89 euros, cifra que refleja una variación del -1,46% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -2.78% en la última semana, lo que sugiere cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento anual, se destaca un crecimiento del 15.56%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha mantenido una tendencia positiva en el largo plazo, mostrando su potencial como una inversión rentable.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 16.60%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 72.35%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.