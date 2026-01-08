En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 8 de enero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 94,82 euros, cifra que refleja una variación del -0,61% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -1.38% en la última semana, lo que refleja una ligera caída en su valor a corto plazo. A lo largo del último año, la variación ha sido aún más significativa, con un descenso del -5.85%, indicando que, a pesar de su potencial como activo digital, ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y estabilidad en el mercado.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 22.25%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 66.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 93,8 euros.