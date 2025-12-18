En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 18 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 87,42 euros, cifra que refleja una variación del -2% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 2 es positivo.

Esto sugiere que el interés en Litecoin está aumentando, lo que podría indicar un crecimiento en la demanda y la confianza del mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una caída del -9.1% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca un crecimiento del 8.27% en el último año, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Litecoin ha mantenido una tendencia positiva en su valor a lo largo del tiempo.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 32.91%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 72.02%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.