Este jueves, 1 de enero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 92,79 euros. El valor de apertura refleja una variación del 61,97773 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.47% en la última semana, lo que sugiere un ligero repunte en su valor. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido del -2.86%, indicando una tendencia a la baja en su rentabilidad. Esta dualidad en su desempeño refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, donde factores externos pueden influir significativamente en su cotización.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 27.70%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 67.90%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 92,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 92,8 euros.