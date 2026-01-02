En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este viernes, 2 de enero de 2026 en España es de 3.681,01 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 4,44%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores en las criptomonedas.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 6.75%, lo que refleja un interés renovado en el mercado y una posible recuperación tras fluctuaciones anteriores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 81.18%, evidenciando un crecimiento significativo que ha atraído a inversores y entusiastas de las criptomonedas, consolidando a Ethereum como una de las principales opciones en el ecosistema digital.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 27.83%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.52%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.681 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.