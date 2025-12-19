En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 3.489,9 euros. Esta cifra refleja una variación del 5,13% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, con un incremento del 97.82% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo en su adopción y uso en el mercado. Sin embargo, en la última semana, su cambio ha sido del -2.88%, lo que indica una ligera corrección en su valor. A pesar de esta reciente caída, el rendimiento anual sugiere que Ethereum sigue siendo una inversión atractiva a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 52.92%, es menor que la volatilidad anual del 60.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.