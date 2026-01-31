En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este sábado, 31 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 2.859,55 euros. Esta cifra refleja una variación del -11,01% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída significativa del -17.6% en su cotización, lo que refleja una volatilidad considerable en el corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, la variación ha sido más moderada, con un incremento del 0.33%, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ethereum ha mantenido una estabilidad relativa en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución resalta tanto los riesgos como las oportunidades que presenta esta criptomoneda para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 87.07%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 60.05%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.859,5 euros.