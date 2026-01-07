En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este miércoles, 7 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 3.696,45 euros. Esta cifra refleja una variación del -4,27% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado de criptomonedas.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve aumento del 0.68%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable crecimiento del 80.93%, evidenciando un fuerte interés y adopción en el mercado. Esta combinación de variaciones sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ethereum ha mantenido una tendencia positiva y rentable a lo largo del tiempo.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 42.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 59.14%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.861,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.