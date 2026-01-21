En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 21 de enero de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.382,82 euros, cifra que refleja una variación del -0,99% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés creciente en la criptomoneda.

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una caída del -11.58% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar su rendimiento a lo largo del último año, se destaca un crecimiento del 15.87%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ethereum ha mantenido una tendencia positiva en su valor a largo plazo, atrayendo así el interés de inversores y analistas.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 41.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 59.08%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.382,8 euros.