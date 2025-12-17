En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 17 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.380,83 euros, cifra que refleja una variación del -2,97% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, con un incremento del 84.58% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo en su adopción y uso en el mercado. Sin embargo, en la última semana, su valor ha sufrido una caída del -6.63%, lo que indica una volatilidad típica en el ámbito de las criptomonedas. A pesar de esta reciente disminución, el rendimiento anual sugiere que Ethereum sigue siendo una inversión atractiva a largo plazo.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 27.67%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 60.46%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.