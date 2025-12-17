Este miércoles, 17 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.380,83 euros, cifra que refleja una variación del -2,97% en comparación con el día de ayer.
El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.
Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.
La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, con un incremento del 84.58% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo en su adopción y uso en el mercado. Sin embargo, en la última semana, su valor ha sufrido una caída del -6.63%, lo que indica una volatilidad típica en el ámbito de las criptomonedas. A pesar de esta reciente disminución, el rendimiento anual sugiere que Ethereum sigue siendo una inversión atractiva a largo plazo.
¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?
La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 27.67%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 60.46%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.