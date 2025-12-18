En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 18 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.301,61 euros, cifra que refleja una variación del -0,76% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, con un incremento del 98.01% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo en su adopción y uso en el mercado. Sin embargo, en la última semana, su valor ha sufrido una caída del -8.81%, lo que indica una volatilidad típica en el ámbito de las criptomonedas. A pesar de esta reciente disminución, el rendimiento anual sugiere que Ethereum sigue siendo una inversión atractiva a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 27.55%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.