Este jueves, 1 de enero de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.508,8 euros, cifra que refleja una variación del 0,67% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 1.76%, lo que refleja una estabilidad en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 75.02%, evidenciando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Este aumento en el valor de Ethereum sugiere un interés creciente en la tecnología blockchain y su potencial en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 8.44%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.49%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.508,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.508,8 euros.