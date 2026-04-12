La cotización del Ethereum este domingo, 12 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 2.562,38 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,39% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un leve descenso del -0.96%. A lo largo del último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -36.82%, lo que refleja un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas. A pesar de estas fluctuaciones, Ethereum sigue siendo una de las principales criptomonedas, atrayendo el interés de inversores y desarrolladores por su tecnología y potencial en el ámbito de los contratos inteligentes. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 47.45%, es menor que la volatilidad anual del 61.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.