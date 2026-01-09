En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 9 de enero de 2026 en España es de 738,08 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,08%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -1.51%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable aumento del 70.64%, evidenciando un crecimiento significativo en su rentabilidad a largo plazo. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y un rendimiento positivo en el año sugiere que, a pesar de las caídas temporales, Bitcoin Cash sigue siendo una opción atractiva para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 15.10%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 695,8 euros.